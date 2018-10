Arogantní seriálová kadeřnice bez zájmu o děti se ve skutečnosti nedávno stala mámou: Je to neuvěřitelná porce něhy, říká

Sandra Černodrinská v seriálu děti nesnáší, ale doma si mateřství vychutnává všemi smysly. Foto: Stream.cz

Zatímco její postava děti nemusí, Sandra se v březnu stala maminkou syna Vincenta. Jeho narození jí prý úplně překopalo priority, překvapil ji příval emocí. „Je to neuvěřitelná porce něhy, lásky, starostí a zodpovědnosti. Ale konečně mi můj život dává smysl. Už neřeším pořád divadlo, castingy apod... Mám to nejdůležitější v životě, syna,“ říká.

Na mateřství ji nejvíc překvapilo to, jak s ní „třískaly“ hormony. „To byla jízda... To se mi střídaly nálady z minuty na minutu. Divím se, že mě má můj kluk ještě rád,“ směje se. Jinak ji prý překvapuje každý den něco. „Například dneska si Vincent strkal packu našeho psa do pusy a vypadalo to, že mu dost chutná.“

S hlídáním během natáčení problém nemá, všichni malého zbožňují, jak nám řekla, takže se střídají partner, babičky a dědečkové i teta. Tou je mimochodem dvojče Sandry Viola, zahrály si spolu v Rafťácích. ■