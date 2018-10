Už dva měsíce je zamilovaná do hokejisty! Drzá Nela Slováková poprvé v životě přiznala respekt k chlapovi

Nela Slováková promluvila o svém hokejistovi. Super.cz

"Jsem svá, drzá a arogantní. Za můj život je to první kluk, ke kterému mám minimálně respekt. Já sama sobě se divím. Vždycky řeknu, co si myslím. Ale teď hodně přemýšlím o tom, co řeknu," řekla Super.cz Nela.

Blogerka svého partnera na pár dní opustila, aby si užila wellness víkend v Rakousku, kam odjela s vítězkami loňského ročníku soutěže krásy Look Bella. Nela zasedne v porotě na castinzích, které budou probíhat od října po celé České republice a finalistky předvedou plavky z její kolekce.

"Přítel, ano už ho tak můžu nazvat, protože jsem dostala list s žádostí, zda-li chci být jeho děvče, tu není se mnou, protože hraje hokej za Poprad. Takže pracuje. Tak si to užívám s holkama," dodala Slováková. ■