Miss Bezděková odmítá kšefty za desetitisíce! Peníze jí za předvádění v nákupáku nestojí

Andrea Bezděková Super.cz

Andrea byla jednou z hvězd módní show návrhářky Natali Ruden (48). Přiznala, že takové akce jsou jí velmi blízké, naopak odmítá chodit skvěle placené přehlídky v nákupních centrech. Missky si za ně účtují od dvacet tisíc korun. Nemá to podle ní takovou úroveň.

"Takové hezké přehlídky, jako je ta dnešní, mám hrozně ráda. Nechodím přehlídky v nákupních střediscích, to mi nedělá dobře. Nechci to chodit," řekla Super.cz Bezděková. "Líbí se mi, že se lidi jdou podívat opravdu na přehlídku, nasát atmosféru. V nákupáku je to nezajímá. Něco se tam veze na schodech a tím to končí," vysvětluje.

"Nechci to snižovat, ale tohle prostředí je mi daleko blíž," dodala Bezděková, kterou tak v obchodních centrech uvidíme tak maximálně na nákupech. ■