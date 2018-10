Ve filmu toužila po dítěti, tak se jí milostné scény nevyhnuly: Jak si s nimi nezkušená postelová herečka poradila?

Kateřina Winterová s Jiřím Macháčkem ve filmu Toman Video: © Total HelpArt T.H.A.

„Pesla byla zarytou komunistkou, která si však dokázala užívat jako buržoazní panička všech výhod postavení ženy šéfa zahraniční rozvědky. Její muž jí zřejmě nedovoloval být ničím jiným než reprezentativní ženou v domácnosti. Jejich vztah byl napnutý a podle mého lehce patologický. On ji podváděl, ona to věděla, ale nechtěli jít od sebe,“ představuje úvodem roli.

O Pesle Tomanové není mnoho záznamů. Na rozdíl od kolegů tak Winterová neměla k dispozici prameny, z nichž by mohla čerpat a postavu podle nich studovat. „Přemýšlela jsem, co s postavou, o které nic moc nevíme. S Ondřejem jsme si řekli, že když je původem Polka, mohla by mít trochu přízvuk. Takže já jsem si vymyslela, jak to herečky dělají, aby byly zajímavé, že Peslu ztvárním, mimo jiné, i takhle,“ říká.

Přestože Winterová dostala roli bez castingu, režisér si vybral i kvůli fyzické podobě se skutečnou Peslou Tomanovou, není zběhlou filmovou herečkou. Její doménou je divadlo. Před kamerou proto musela korigovat výrazy. „Dvacet let hraju v Národním a ta mimika naskakuje automaticky,“ krčí rameny.

„Zádrhelem“, zdatně vyřešeným, nutno dodat, byly i postelové scény.

„Ve scénáři jsem je jen tak rychle přečetla a řekla si, jo, to bude v pohodě. Ale pak přišlo natáčení a já jsem zjistila, že to nebude až tak v pohodě. Je tam herec, kterého moc neznáš, režisér, kterého vůbec neznáš, štáb, máš prádlo, které jakože nemáš… Ale Ondra věděl, že jsem nezkušená postelová herečka, tak udělal na place hezkou atmosféru ‚pro Káťu‘. Mluvil potichu a rozhodl se, že mě ani Jiřího nebude trápit a ani ho vlastně nezajímalo natočit s námi superpostelovku. Ta Pesla prostě strašně toužila po dítěti, a to bez sexu jaksi nejde,“ dodala Winterová.

Jejího manžela a hlavní postavu filmu ztvárnil Jiří Macháček. Snímek jde do kin 4. října. ■