Slavná herečka (60) byla hvězdou módní přehlídky! Takhle hravě si poradila s rolí modelky

Andie MacDowell Profimedia.cz

Hvězda komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb promluvila ještě před přehlídkou o svém pohledu na stárnutí. Kosmetické značce L'Oréal, která měla mimo jiné show na starosti, vzdala hold za to, že uznává, že krása u žen nemá datum spotřeby.

„Je velmi důležité chovat se k ženám, které stárnou, s respektem a mít k nim úctu,“ nechala se slyšet MacDowell. Vzdávám značce hold za to, že byla jednou z prvních, která zahrnula do kampaní ženy každého věku, včetně těch starších, jako je Jane Fonda, Helen Mirren, Diane Keaton nebo já,“ doplnila herečka o značce, jejíž tváří je přes 30 let. A v případě krásy Andie MacDowell je jasné, že datum spotřeby skutečně neexistuje. ■