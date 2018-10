Maminka Bereniky Kohoutové, autorka kontroverzní knihy o Havlovi, se ukryla na vesnici: Nepokřtila ani svou novou knihu

Irena Obermannová křest své poslední knížky Jasnozřivost neuspořádala. Super.cz

Měla tolik starostí s přípravou svatby své mladší dcery Rozálie , že nestihla připravit ani křest vlastní knihy. Spisovatelka Irena Obermannová si na ně ale stejně moc nepotrpí. To nám svěřila na křtu jiné knížky, Taková ženská jako já, kterou napsala její kamarádka Uljana Donátová. Irena svoji Jasnozřivost, která je volným pokračováním detektivky Dobré duše, nechala nepokřtěnou.

"Někdy si říkám, že si potřebuju odpočinout od médií a zkusím to bez oficialit. Ale když už spolu mluvíme, tak o knížce samozřejmě ráda pohovořím. Jasnozřivost je také detektivka, se stejnou hlavní hrdinkou Alicí Šíma, která je v této zemi tak trochu cizincem, vlastně i na světě je trochu cizincem. Je taková praštěná," řekla nám Obermannová.

Společně jsme přemýšleli i o tom, zda by se její nové knihy daly zpracovat i pro film. "Pravdou je, že dost mých knížek do nějakých televizních útvarů zpracováno bylo, nedávno jsem viděla Divnovlásky a musím říct, že se mi vlastně velmi líbily. Film jsem ale neměla. Buď v tom nejsem dostatečně aktivní, což asi nejspíš, anebo nemám štěstí. Anebo mě nesnášejí čeští režiséři, což je taky dost možné," mínila autorka kontroverzního díla Tajná kniha o vztahu s Václavem Havlem a maminka známé herečky Bereniky Kohoutové.

O mužích v jejím současném životě, vyjma vnuka, se jí povídat nechce. Leda by je zase vtělila do nějakého románu. "Moje největší láska jsou ale Kytlice, kde mám chalupu. Byla jsem tam přes léto dva měsíce a možná tam už budu pořád. To je můj sen, žít jako v románu Vejce a já," připomněla legendární knihu Betty MacDonaldové. ■