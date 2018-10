Není to jen o dekoltech, i když tahle trojka se má čím pochlubit: Tohle jsou nejvnadnější operní divy Česka

Tyto dámy nenabízejí pouze zážitek pro uši, ale také pro oko. Foto: Jan Tůma

"Po milém naléhání našich fanoušků jsme se rozhodly splnit nejen jim, ale i sobě sen, a tak jsme natočily svou první desku,“ prozradila Pavlína Senič, operní pěvkyně s jižanskými kořeny a sopránovým hlasem.

A jak probíhal výběr písní? „Po dlouhé úvaze jsme vybraly to, co se našim fanouškům nejvíce líbilo na našich koncertech a čím jim uděláme největší radost. Přeci jen je to hlavně pro ně,“ doplnila Tereza Mátlová, kterou již od září vídáme také jako Carlottu v představení Fantom Opery v GoJa Music Hall.

Součástí tria je i Andrea Kalivodová. Tu můžeme znát i z představení Rusalka či Carmen z Národního divadla. Aktuálně se Andrea věnuje Emě Destinové, ke které má několik koncertních vystoupení. ■