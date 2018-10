Pověstné křivky oblékla do kombinézy z latexu. Takhle si Kim Kardashian vyšla na nákupy

Kim Kardashian Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kim Kardashian (37) si vyšla na nákupy v New Yorku s dcerkou North (5) a opravdu ji nebylo možné přehlédnout. Oblékla totiž latexovou kombinézu, která těsně obtahovala její pověstné křivky.

Zatímco Kim se bavila s dcerkou, její manžel Kanye West (41) opět plnil titulky novin poté, co sdílel selfie s čepicí s nápisem Make America Great Again podporující prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. „Toto reprezentuje Ameriku jako celek. Už nebudeme zadávat externí zakázky do jiných zemí,“ napsal kontroverzní hudebník k fotce, ať už tím myslel cokoliv. Ve stejné čapce také vystoupil během Saturday Night Life show.

Není to poprvé co West rozlítil veřejnost kvůli svým politickým postojům, ke kterým se rád vyjadřuje veřejně. V první polovině roku se stal terčem kritiky a posměchu za svůj výrok v rozhovoru pro TMZ o tom, že "otroctví bylo svobodnou volbou".

Na rozdíl od své manželky, která slaví úspěch jako podnikatelka i jako diplomatka, kdy několikrát navštívila Bílý dům a zasloužila se o propuštění vězenkyně Chris Young, prožívá Kanye spíš jedno z horších období. Kontroverzní umělec často bojuje s nepochopením ostatních a také s bipolární poruchou, která se často podepisuje na jeho výrocích a jednání. Snad se mu brzy opět uleví. ■