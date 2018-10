Tohle u seriálových doktorů na obrazovce neuvidíte: Sandra Nováková a fešák Gránský si hráli s lidskými orgány

Herci se na natáčení seriálu rozhodně nenudí. Foto: instagram S.Novákové

Tenhle pacient to asi nepřežil. Zatímco na obrazovce s vážnou tváří zachraňují lidské životy, mimo kamery si několikahodinové natáčení rozhodně umí zpříjemnit. Doktorka Alexandra Růžičková neboli Sandra Nováková (36) a David Gránský (26) alias Maty Bojan si totiž vyhrají jako malé děti.

Alespoň tak to vypadalo na jednom z natáčení seriálu Modrý kód. Z těla, které měli před kamerou operovat, vytahali orgány a pustili se do focení. Představitelka nesympatické potvory Saši, která se na obraze jen málokdy objeví s úsměvem na rtech, se tak předvedla se svou pravou tváří, a to s úsměvem od ucha k uchu.

Jestli takhle mimo obrazy řádí všichni herci, nebo jen Sandra s Davidem, zůstává zahaleno tajemstvím. Trocha toho drsnějšího humoru ale ještě nikomu neuškodila. ■