Další zpěvačka by mohla konkurovat vévodkyni Kate: Bývalá hvězda Tváře se po šestinedělí vrací na jeviště

Markéta Procházková se po narození syna vrací do divadla. Na snímku s Vojtou Drahokoupilem Foto: archiv Divadla Broadway

Není to tak dlouho, co jsme informovali o tom, že se zpěvačka Míša Tomešová jen deset dní po porodu druhého syna vrátila do divadla. Nyní ji v rychlosti návratu na divadelní prkna konkuruje krásná Markéta Procházková (32). Ta se po pauze vrací opět na jeviště. Po porodu syna Teodora, kterého přivedla na svět ve druhé polovině srpna, čeká hvězdu jedné z předchozích řad Tváře, první muzikálové představení.