Měl delší patku než „krátkovlasá Miss“: Nový kolega Gábiny Laškové se kvůli ní musel nechat ostříhat

Gábinu Laškovou a Matěje Misaře dnes čeká premiéra na obrazovce. Foto: Lenka Hatašová pro FTV Prima

Gabriela Lašková (28) se po sedmi měsících na mateřské dovolené dnes vrací na obrazovky a spolu s ní se divákům přestaví i někdejší reportér Matěj Misař. „Jsem asi překvapivě víc nervózní, než jsem čekala. Od rána to cítím, ale je to ruku v ruce s tím, že se moc těším,“ říká Lašková.

Ve studiu bude mít své talismany. „Mám zásnubní a snubní prstýnek od manžela, bez toho jsem nikdy nevysílala, a když ano, tak to vždycky bylo znát. Takže prstýnky musí na ruce být, protože to tak je. Od doby, co jsem se zasnoubila a pak vdala, jsou mými talismany,“ směje se.

„Nervozita tam je, naštěstí mě zatím neovládá a doufám, že ani ovládat nebude. Kolem jedenácté dopoledne jsem si říkal, že už je to dnes a pak jsem se rozhodl, že si to užiju. Jsem člověk, který se snaží věřit ve vlastní schopnosti. A až budeme ve studiu a začneme vysílat, tak to bude jasné, Gábi je můj talisman,“ připojil se Misař, který se kvůli svojí kolegyni musel nechat ostříhat, aby neměl na obrazovce delší patku než krátlovlasá Miss, jak se Laškové dodnes říká. "Byly to dobré čtyři centimetry," prozradil. ■