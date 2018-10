Přítelkyni stále má, přesto si jel prohlédnout zadečky v bikinách: Matyáš Hložek už není Mužem roku, zájem o něj ale roste

Matyáš Hložek Super.cz

Platinová krátkovlasá modelka Sára Struhařová asi nebude žádná žárlivka, když svému partnerovi Matyáši Hložkovi nezakázala odjet na soustředění finalistek soutěže Miss Czech Republic na několik dní do Chorvatska. Muž roku 2017 si to v luxusním resortu užíval.

Matyáš ani sám nečekal, jak ho modelingové prostředí poté, co loni vyhrál soutěž Muž roku, chytne. I dívky z Miss Czech Republic zná už od prvních castingů a sleduje jejich vývoj. "Tak jsem se přijel podívat na holky, jak chodí v plavkách přes bazén. S ředitelkou soutěže Taťánou Makarenko spolupracujeme dlouhodobě, tudíž jsem rád využil téhle nabídky, kdy jsem si užil ještě i trochu slunce a zkusil moře," řekl Super.cz. Dlužno říct, že teplota už nebyla ideální, ale spolu s přítelem Táni Zdeňkem Bahenským Matyáš do moře vlezl, i když bylo 19 stupňů a hodně foukalo, jak můžete vidět v našem videu.

"Za ten rok mě prostředí modelingu hodně chytlo. Sleduju všechno to pozadí, zákulisí, co se děje. Myslím, že by mě bavilo i do budoucna v tom pokračovat," svěřil. Ale ani na vlastní modelingovou kariéru si nestěžuje, i když už není panujícím Mužem roku. Na tomto postu jej vystřídal Jiří Kmoníček.

"Paradoxně mi přijde, že poté, co ten rok skončil, mám práce ještě víc. Jsem za to rád, je to super a docela jsem byl i sám překvapený. Většinou mám přehlídky, sem tam nějaké focení a dostal jsem i nabídku na seriálové role. Zatím jsem hrál v jednom seriálu, který se teprve bude vysílat. A pak jsou to nějaké reklamy," vypočítal. ■