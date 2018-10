Pyšní se půvabnou tváří a přírodními čtyřkami: Tahle brunetka ale raději modelky fotí, než aby sama pózovala

Nikola Bílková raději fotí, než aby sama zapózovala před fotoaparátem. Super.cz

Na druhou stranu má sebevědomí dost, protože když jsme se zeptali, zda si ve svých třiceti proti dívkám kolem dvaceti nepřipadá stará, tlustá nebo ošklivá, rázně to odmítla. "Tak stará ani tlustá určitě nejsem, ale když se mezi těma holkama pohybuju, motivuje mě to k tomu se o sebe starat," řekla nám Nikola, které záleží i na tom, aby při focení dobře vypadala. Ráno nevyjde bez make-upu a oblečení má sladěné. Ostatně někdy funguje i jako stylistka a vizážistka, jak tomu bylo právě i na focení s finalistkami Miss na soustředění v Chorvatsku.

Nikola se profesionálně věnuje focení už deset let, poprvé vzala fotoaparát do rukou v pubertě a o tom, že by se přemístila na druhou stranu a vyzkoušela modeling, nikdy neuvažovala. "Věděla jsem, že na modeling nemám. Nerada vystupuju před lidi, nerada i mluvím, před fotoaparátem se necítím dobře a utíkám," vysvětlila.

Ve světě, kde je většina fotografů mužů, se ovšem neztratila a své místo si našla. "Nevidím to jako problém. Modelky mi naopak říkají, že raději fotí s holkou nebo ženou. A myslím si, že i jinak vnímám ženskou krásu než muži. Sice jsem zkoušela i nějaké umělečtější fotky, ale klientky, které si mě objednávají, spíš chtějí, aby jim to slušelo," míní Nikola.

Bílková fotí většinou ženy, ale na jejích snímcích najdeme i muže. "V poslední době jsem fotila asi čtyři kluky z Muže roku, naposledy Matyáše Hložka," prozradila. Je sice zadaná, ale její partner prý na to, když se zavře v ateliéru se svalnatými mladíky, nežárlí. "Možná bych byla i ráda, kdyby něco naznačil, ale můžu dělat cokoli a žárlit prostě nebude," smála se.

A jaké další ambice a cíle jako fotografka má? "Možnost určitého růstu, ale jsme moc malá republika, tak nevím, kam až je možné se dostat. Fotím už deset let, vidím sama, že se to posouvá, tak bych to chtěla posunout ještě dál. Možná víc fotit v zahraničí, protože ty možnosti jsou neskutečné," svěřila. A co takhle obálky velkých módních časopisů? "To si myslím, že není reálné, konkurence je příliš velká," uzavřela. ■