Tahle brunetka je zatraceně sexy: Kvůli soutěži krásy zanedbává přítele, motocyklového závodníka Karla Abrahama

"Času, který spolu trávíme, je méně. Nicméně mi fandí, podporuje mě a je na mě pyšný. A on někdy, když se ten partner trochu vzdálí, vztah trochu lépe funguje. Nemáme čas řešit hlouposti, pohádat se, společné momenty si daleko víc užíváme," míní Hanka, která už nedoprovází partnera na všechny závody, jak tomu bylo dříve. "Byl to trošku nezvyk, museli jsme to vychytat a vytvořit si systém," vysvětlila s tím, že vše mezi ní a Karlem funguje.

Pravdou ovšem je, že když se Hanka dostane mezi první v soutěži, budou ji příští tři roky čekat spousty dalších pracovních povinností, mimo jiné bude muset vyjet i na světovou soutěž. Tam musí být dívky svobodné a bezdětné, tím pádem musí zapomenout na svatbu a zakládání rodiny. "Chlapi se do svatby stejně moc neženou, já si momentálně zvolila tuto cestu, Kája je s tím smířený a svatba počká. A dítě bych chtěla mít určitě do třicítky, ale je mi čtyřiadvacet, tak mám ještě spoustu času," domnívá se Hanka.

V Miss Czech Republic patří k nejstarším finalistkám, proto jsme probrali i to, zda by se nechtěla trochu vizuálně omladit a zbavit se prvních vrásek, které už se jí objevují zejména kolem očí. "Ty jsou od smíchu a zatím nad botoxem nebo výplněmi neuvažuji," přesvědčovala nás. ■