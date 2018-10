Na profilu vážně popálené české youtuberky se kupí nenávistné komentáře. A je to silné kafe

Týnuš Třešničková je úspěšnou českou youtuberkou. Herminapress

To, že lidé v diskuzích na internetu, umějí být zlí, víme. I tak člověka v mnoha případech překvapí, jak moc. Samozřejmě, ne všichni jsou fanoušky holky, která ve videích řeší kosmetiku, oblečení, plastiku, kterou sama podstoupila - tedy hlavně vzhled. Ale dělat si legraci z nehody, po níž skočila s popáleninami druhého stupně na třetině těla, ba co víc, přát jí to, to je silné kafe.

Asi nikoho nepřekvapí, že ty nejhorší vzkazy jsou napsané z anonymních profilů.

„Na každou svi*i se voda vaří a v tomto případě se dovařila. Doufám, že se můžeme těšit na Týnuš alá Two-Face,“ zní jeden z mnoha nenávistných komentářů. Další naráží na plastickou operaci, kterou Kristýna podstoupila. „Snad jí nevyhořely ty její umělé kozy, plastická hmota děsně hoří,“ napsal další.

Někteří si na podporu svých názorů berou „karmu“ a míní, že „každý máme, co si zasloužíme“.

„Tahle holka je rozmazleny fracek. Nejdřív od rodičů dostávala, na co si ukázala, a teď neví, co se svýma prachama. Nejdřív si nechá udělat silikony, pak botox a pak nevím co ještě. Utrácí věčně prachy za hadry, boty, kosmetiku a dělá ze sebe nevím co. Ku*va dyť je to mladá holka, která byla hezká i bez všech těch sraček, co si nechala udělat a nevážila si toho. Tak jí to teď patří, třeba si uvědomí, jaká to je kráva, že vzhled není všechno,“ vzkazuje další člověk.

Pro některé je evidentně to, že jiní utrácejí peníze za oblékání a péči, trestuhodné.

Stále však převažují komentáře, v nichž lidé Třešňákové přejí uzdravení a vyjadřují lítost nad tragickou nehodou.

Mladší sestra Kristýny Martina, jež je také influencerkou, za ně poděkovala. „Děkujeme za všechny zprávy a podpory. Až budeme vědět více informací, dáme vědět. Každopádně všechno bude v pořádku. Týnka je v nejlepších rukou a bude o ni postaráno. Modlete se, prosím. Posílám všechnu lásku, co v sobě mám,“ napsala na Instagramu.

Nehoda se stala ve čtvrtek večer v istanbulské restauraci Nusret Etiler Steakhouse, kde se „ohňová“ show na baru vymkla kontrole a plameny zasáhly několik lidí. Nejhůř měla skončit právě česká youtuberka. ■