Souboj o nejlepší tělo v plavkách ukázal i špeky: Finalistky soutěže krásy přes léto nakynuly

Táňa Makarenko je zklamaná z postav některých finalistek Miss Czech Republic. Super.cz

Ještě v červnu, kdy jsme měli možnost zajet na první zahraniční soustředění Miss Czech Republic do emirátu Ras al Chaima , jsme se mohli pokochat dokonalými figurami všech deseti finalistek. Ovšem léto zamíchalo kartami, a když šéfka soutěže Taťána Makarenko (29) se svými svěřenkyněmi vyrazila pro změnu do Chorvatska, soutěž o nejlepší prezentaci na mole v plavkách ukázala, že ne všechny si dokázaly figury udržet.

"Soustředění jsme si každopádně užili, pro všechny je to zpestření. Předfinálovou soutěž jsme tady dělali poprvé, ta myšlenka se mi líbila i proto, že jsme získali licenci na Miss World, kde mají takové dílčí soutěže vkládané do celého průběhu. K nám jsme zatím aplikovali sportovní den, Sports Challenge, a právě i Best in Swimsuits. Nejde jen o tělo, ale i o to, jak holky chodí, jaké měly pózy, jak se cítily sebejisté. Dívky v sobě měly zdravou rivalitu a musely bojovat," vysvětlila Táňa.

Co ovšem říká na postavy dvou tří dívek, které přes léto krapet nakynuly? "Musím jim promluvit do duše, na každém soustředění máme takové okénko, takže i teď jsem si sesumírovala pár věcí, které se mi nelíbily, včetně třeba postavy. Souhlasím, že dvě, možná tři, trošičku polevily. Jedna z nich měla maturitu, tak říkala, že trošku jedla. Ale soutěží, tak musí být v topu pořád! Ale ještě mají čas. Za měsíc dva dokáže člověk udělat s postavou divy. Je to hlavně o jídelníčku, na tom záleží tak ze sedmdesáti procent. Že dívky neměly čas cvičit, není žádná výmluva," uzavřela razantně Makarenko. ■