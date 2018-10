Metr a půl výška a téměř metrák! Nová hvězda Primy byla v pubertě pořádný cvalík

Cvalík v kroužku je opravdu nový moderátor zpráv. Foto: archiv M. Misaře

„Na téhle fotografii mi mohlo být tak dvanáct třináct let. Každý rok na prázdniny jsem ze své rodné Ostravy jezdil do Dačic, kde se narodil můj otec,“ prozradil Matěj. A tam to s kamarády dokázal pořádně rozjet. „Odmala jsme tam měli partu, se kterou jsme jezdili na kolech. Doteď si pamatuji, jak jsme pořádali pravidelné porady u velkého stolu, u nás na zahradě, opékali buřty a plánovali, co ztropíme dál. A jasně, jedno odpoledne jsem se sám jmenoval velitelem. Skutečnost ale byla samozřejmě úplně jiná,“ směje se moderátor.

Matěj vyrostl, zhubnul a ve svých šestadvaceti letech má přesně 73 kilogramů. Váhu i postavu si už hlídá. Sportem, běháním a vyváženým jídelníčkem. Jenže i tak to někdy nevydrží. „Láska k jídlu se mě drží pořád. Miluju zkoušet nové chutě a šťavnatému burgeru prostě neodolám,“ přiznává.

Velká premiéra ho čeká zítra po boku Gabriely Laškové. “Když ta nabídka přišla, přijal jsem ji s obrovským respektem. Je to zatím největší výzva, před kterou jsem v životě stál. Když si představím, že ten malý kluk z Ostravy, který koktá a má myšlenky rychlejší než řeč, bude hlásit Velké zprávy, naskakuje mi z toho husí kůže,” prozradil. ■