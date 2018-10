Štiky válčí kvůli kočce: Vyhodila Monika Ornellina mazlíka z auta?

O tuhle kočku v aktuální válce mezi mámou Monikou a dcerou Ornellou jde. Foto: Super.cz/ Michaela Feuereislová, Instagram O. Koktové

Ještěže kočky neumějí číst. Momentální válka v rodince Štikových je totiž právě o tomto domácím mazlíčkovi. Ornella Koktová (25) obvinila svoji matku Moniku Štikovou (46), že jejího mazlíka vyhodila z auta, protože se kočičky potřebovala zbavit. A vyřizují si to na sociálních sítích.

"Nechtěla jsem to ventilovat, ale už nemůžu jinak. "Ztratila" se naše další rodinná kočka. Ta první zmizela po hlídání u kamarádky mé matky, které matka napovídala, že ji může uprostřed Zličína vypustit ve volnosti ven.... (byla tam poprvé v životě). Co se nestalo... Sisi utekla a už ji od té doby nikdo neviděl,“ napsala Ornella na úvod.

„A teď? Zbyla ještě Lily, mládě od Sisi. Té se chtěla matka taky zbavit potom, co jí nový boyfriend řekl, že kočku v bytě nechce. Nic proti tomu... Každého věc. Nicméně moje matka celou věc povýšila na další level. Zajela si do vesnice jménem Zbuzany a kočku, kterou jsme hladili ihned po porodu a která byla zvyklá celý život na domov, vyhodila nemilosrdně z auta napospas osudu! Je mi z toho tak smutno a zle zároveň, že to nejde ani slovy popsat!" pokračovala. Přidala i výzvu pro případné nálezce. "Prosím, kdyby ji někdo našel, napište mi sem. Postarám se o ni, protože já se ke zvířatům chovám s láskou a úctou. Ne jako hyena," osočila matku.

Nicméně Monika tvrdí, že nic z toho, co její dcera tvrdí, se nestalo. "No, úplný nesmysl. Ona utekla z domu a nechala tam svoje dvě kočky. Já udělala prohlášení. Protože mi to leze krkem. Ale fakt víc se k té kravině nebudu vyjadřovat," napsala Monika Super.cz.

A takhle vypadá prohlášení s názvem Pravda o Sisi a Lily. "Takže Sisi se naprostým hulvátstvím mé expřítelkyně Zity opravdu zatoulala. A kdo ji opravdu 14 dní hledal, nechal vyrobit letáky, volal na útulky, ptal se lidí v okolí a je s nima v kontaktu, jsem byla pouze jen já. Mé dcery a můj ex muž mě při kontaktování a prošení o pomoc doslova poslali do pr... ," uvádí svou verzi první kočičí kauzy Štiková.

A jak to je s druhou kočičkou? "Lily jsem opravdu neměla kam dát při stěhování do zahraničí. A tak jsem ji dala na statek za Prahu. Nebylo jiné řešení," doplnila Monika. Možná kdyby dámy, aspoň na chvíli, odložily vzájemnou nevraživost, kočky si mohla Ornella vzít dávno domů. ■