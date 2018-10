Všude léto neskončilo: Tereza Kerndlová vyšpulila zadeček v bikinách ve španělské Marbelle

Tereza Kerndlová si užívá sluníčko ve Španělsku. Foto: instagram T. Kerndlové

S manželem Reném Mayerem vyrazili do jejich oblíbeného letoviska Marbella na jihu Španělska. Zároveň tam mohli oslavit i páté výročí svatby. I když Tereza, ačkoli si svatební den připomněla, to vidí trošku jinak.

"Ani bych nevěřila, že je to už pět let. My výročí s mým mužem neslavíme, máme totiž pocit, že spolu pořád chodíme," směje se Tereza, která své fanoušky potěšila dvěma snímky v bikinách, v nichž předvedla svoji dokonalou figuru a vyšpulila zadeček. ■