Vtipné, nebo nevhodné? Televizní hvězdička sdílela nahou fotku vedle dítěte

Chanelle Hayes umí být pěkné kvítko... Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Myslela to jako vtip, uvedla, a spousta jejích fanoušků to tak i vzala a fotce se zasmála. Další ale evidentně nesdílejí stejný smysl pro humor a ptají se, zda je vhodné spojovat nahotu s fotkou malého dítěte.

Někdejší modelky se veřejně zastal i její expřítel a otec chlapce Ryan. „Vtipné srovnání! Irituje mě, že někteří lidé tvrdí, že je to nevhodná fotka. Je to vtip. Někteří lidé by potřebovali žít život Chanelle a přestat psát sr**ky!“ vzkázal.

Za tento snímek si Hayes vysloužila kritiku. ■