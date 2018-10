5 nejmladších slavných maminek: Ve všech případech po porodu přišel rozvod

Tyto celebrity s mateřstvím neotálely. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Sofia Vergara

Hvězda seriálu Taková moderní rodinka se maminkou stala v září roku 1992. Tehdy jí bylo pouhých 19 let a porodila syna Manola. Rodinné štěstí jí ale dlouho nevydrželo. O rok později se Sofia Vergara rozvedla s Joem Gonzalezem a syna vychovávala sama.

Reese Witherspoon

Na konci 90. let tvořili Reese Witherspoon a Ryan Phillippe sledovaný hollywoodský pár. V roce 1998 herečka porodila dceru Avu. Tehdy jí bylo 22 let. Z její dcery už je devatenáctiletá slečna, která slavnou maminku často doprovází do společnosti, kde vypadá jako její sestra. Manželství slavných herců ale v roce 2007 skončilo rozvodem.

Britney Spears

Popová princezna se maminkou poprvé stala ve svých 23 letech, kdy porodila Seana. Mateřství se jí zalíbilo a její syn se o rok později dočkal bratra Jaydena. Britney Spears se sice s jejich otcem Kevinem Federlinem rozvedla, ale klukům našla několik náhradních tatínků. Momentálně tvoří spokojenou rodinku s trenérem Samem Asgharim.

Hilary Duff

Zpěvačce a herečce Hilary Duff se v roce 2012 narodil syn Luca. Hilary bylo 24 let a jejím manželem byl hokejista Mike Comrie. I v tomto případě došlo na rozvod. Duff je momentálně opět těhotná. Druhé dítě očekává se zpěvákem Matthewem Komou.

Kate Hudson

Ve stejném věku se maminkou stala i herečka Kate Hudson. V roce 2004 se jí narodil syn Ryder, jehož otcem je zpěvák Chris Robinson, se kterým se rozvedla v roce 2007. Kate má také sedmiletého Binghama a nedávno porodila dcerku Rani Rose. Každé z jejích dětí má jiného tatínka. ■