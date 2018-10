Kam přijde, tam zdobí: Slavná francouzská herečka (54) si libuje ve výstřizích

Juliette Binoche Profimedia.cz

Její nejnovější fotky pocházejí z filmového festivalu ve španělském San Sebastianu, kam herečka přijela mimo jiné s filmem Vision. Binoche v něm ztvárnila esejistku Jeanne, která se vydá do japonské prefektury Nara, do hlubokých lesů, aby spatřila magickou bylinu, která se objeví jednou za 997 let. A zamiluje se tam do hlídače. „Vzduch mě nabíjí energií, a tady jsme pracovali dva měsíce v lese!“ pochvalovala si.

Režisérkou snímku je Japonka Naomi Kawase. Film se podle Japan Times zrodil na loňském festivalu v Cannes, kde se promítal jiný režisérčin snímek. Kawase pak byla na oficiální večeři usazena ke stolu s francouzskou producentkou Marianne Slot, daly se do řeči a naplánovaly společný projekt.

A rovnou si zde vybrali i herečku hlavní role. Loni totiž Binoche na canneském festivalu obdržela cenu a její řeč na Kawase velmi zapůsobila. Stála o ni tak, že role, respektive natáčení filmu bylo uzpůsobeno časovým možnostem francouzské herečky. ■