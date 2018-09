Poprvé ukázala fotku s o 25 let mladším přítelem: Takhle vypadá koloušek Moniky Štikové

Tohle je koloušek Moniky Štikové. Foto: facebook Moniky Štikové

O svém novém partnerovi jinak hodně otevřená Monika Štiková (46) nikdy moc nemluvila. Když se schylovalo k tomu, že by je spolu mohli fotografové vyfotit na karlovarském festivalu, kam se zajel páreček podívat, jako by se po nich najednou slehla zem.

I když pro Super.cz o svém vztahu s mladým hokejistou Petrem Biniasem promluvila již v květnu, ukázat jeho podobu, se rozhodla až nyní, kdy jejich společnou fotografii umístila na všechny dostupné sociální sítě. Je si evidentně jistá, že nejde jen o flirt s kolouškem, ale že vztah stojí na pevných základech.

Ostatně to, že se Monika Štiková stěhuje kvůli o pětadvacet let mladšímu milenci do Německa, kde získal angažmá v jednom z hokejových klubů, nám potvrdil už před časem jeden z jejích blízkých kamarádů Sámer Issa. Jak nám prozradila ona sama, užili si i letní dovolenou u Baltu. A teď tedy přišel čas se novou láskou pochlubit úplně všem. "Prostě jsme šťastní," svěřila Super.cz. ■