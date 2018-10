10 nejdelších manželství celebrit: Tady mají lásky na rozdávání i po společných desetiletích

Tady to na rozchod rozhodně nevypadá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kirk Douglas a Anne Buydens

Rekordmany v délce manželství jsou jednoznačně Kirk Douglas (101) a Anna Buyens (99). Hollywoodský veterán se s německou filantropkou oženil v roce 1954. Tehdy už za sebou měl osmileté manželství s Dianou Douglas, která byla matkou hercova neméně slavného syna Michaela Douglase.

Sissy Spacek a Jack Fisk

Držitelka Oscara za roli ve filmu První dáma country music se za svého vyvoleného provdala už v roce 1974. S Jackem Fiskem, který se věnuje filmové výpravě, jsou svoji 44 let a mají dvě dcery - Schuyler (36) a Madison (30).

Jeff Bridges a Susan Geston

Herec z filmů Big Lebowski a Crazy Heart se v roce 1977 oženil s kolegyní Susan Geston. Manželství, z něhož vzešly dcery Isabelle (37), Jessica (35) a Haley (32), trvá už přes 40 let.

Meryl Streep a Don Gummer

Před týdnem oslavila 40. výročí svatby hollywoodská hvězda Meryl Streep (69). Nejúspěšnější herečka své generace je od roku 1978 manželkou sochaře Dona Gummera. Rodičům Mamie (35), Grace (32), Louisy (27) a Henryho (38) to stále klape.

Samuel L. Jackson a LaTanya Richardson

V roce 1980 se herec Samuel L. Jackson oženil s hollywoodskou kolegyní LaTanyou Richardson. Spolu mají šestatřicetiletou dceru Zoe.

Danny DeVito a Rhea Perlman

Tento herecký pár vstoupil do manželství v roce 1982. I když vztah Dannyho a Rhey není úplně ideální a mají za sebou několik odloučení, stále se nerozvedli. Nikdy nedošli do fáze, že by si řekli definitivní sbohem, a raději se opakovaně udobřili.

Ozzy a Sharon Osbourneovi

Pár, který své soukromí odhalil v reality show The Osbournes, měl svatbu v roce 1982. Od těch časů samozřejmě došlo na pár hádek, ale Ozzy a Sharon jsou stále svoji. Manželka mu dokonce odpustila i úlet s milenkou.

Bono Vox a Ali Hewson

Frontman kapely U2 měl přelomový rok 1982, kdy navlékl snubní prstýnek Ali Hewson. I když má Bono milióny fanynek po celém světě, jeho srdce patří jen matce jeho čtyř dětí.

Sting a Trudie Styler

Také Sting (67) má stabilní manželství, i když oproti Bonovi má ještě co dohánět. S herečkou a filmovou producentkou Trudie Styler se brali v roce 1992. V případě Stinga je to už druhé manželství, Trudie na svatbu čekala do svých 38 let.

Tom Hanks a Rita Wilson

Oblíbený herec vstoupil v roce 1988 do manželství s kolegyní Ritou Wilson. Poprvé se ženil už ve svých 22 letech. Se Samanthou Lewes byli svoji devět let. Toma Hankse (62) ranilo, když v roce 2002 podlehla rakovině, i když v té době byl už dávno podruhé ženatý. ■