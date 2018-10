Nejdřív svatba, potom dítě! Hvězda Ulice Solaříková se ukázala ve svatebkách a partnerovi poslala jasný vzkaz

Patricie Solaříková Super.cz

"Beru to jako čistě chlapskou záležitost. Až bude mít jednou pocit, že si mě chce vzít, tak to třeba udělá. Když by to trvalo nějak dlouho, tak bych do toho začala možná šťourat. Jsem stará konzerva. Nejdřív svatba, pak dítě. Odmítám se vdávat těhotná. Takže mě nejdřív bude muset požádal o ruku," řekla Super.cz herečka, kterou můžete vidět i v seriálu Kadeřnictví na Stream.cz.

Fotku v šatech ale partner už dostal. "Poslala jsem ji mamince a pak jsem to dala na Instagram, abych upozornila na divadelní hru, kde hraju nevěstu. Svýmu klukovi jsem to taky poslala, nevyděsil se," usmála se Patricie na workshopu pro influencery, jak co nejlépe fotit. Poté se zúčastnila výstavy nejúspěšnějších fotek známých blogerů a hvězd sociálních sítí. ■