Brečela bolestí při odstraňování tetování, teď si kráska z dětského domova dopřála další zákrok. Na obličeji!

Veronika Kašáková Super.cz

"Měla jsem to naplánované půl roku. Teď jsem den po zákroku a jsem mile překvapená, jak to je přirozené. Mělo by mi to pomoci od toho, abych si obočí musela denně vykreslovat," řekla Super.cz Veronika.

Ta poslední dva roky prochází odstraňováním jednoho tetování na těle, které si nechala udělat jako teenagerka. Odstraňování je velmi bolestivé. "Teď je zrovna v nehezké formě. Celé se vypálilo a zůstaly tam jizvičky. Příští týden jdu na dodělání pigmentu. Nevím, jak to bude vypadat," vysvětluje.

Kdyby věděla, co ji bude čekat, nikdy by do toho nešla. "Je to obecným vývojem. Bylo mi 14 let, když jsem na tetování byla. Do tohoto už bych nešla. Ale mám další čtyři nové. Ty už jsou s rozumnou rozvahou," dodala na přehlídce návrhářky Natali Ruden. ■