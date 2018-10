Krásky Petra Svoboda a Alice Bendová za sebou mají náročné léto: Jaké škody na jejich pleti zanechalo?

Alice Bendová a Petra Svoboda se nechaly zkrášlit. Super.cz

Moderátorku Petru Svobodu (35) a herečku Alici Bendovou (44) spojuje zájem o péči o pleť, proto se teď svěřily do rukou odborníků z kliniky estetické medicíny Yes Visage. Mají totiž za sebou velmi náročné léto, které na jejich kráse zanechalo památku.

„Letošní léto bylo strašně dlouhé. Trvalo od dubna až doteď a pleť trpěla. Měsíc jsme byli u moře, a když jsem se vrátila, tak přestože jsem se mazala, objevily se mi skvrnky a pleť byla strašně vysušená,“ svěřila se Super.cz Bendová, která na kliniku dochází minimálně jednou za půl roku na různé zákroky. Prázdniny se navíc podepsaly také na její váze, kterou rovněž řeší s odborníky. „Budu muset jít znova, protože jsme přes léto hodně grilovali, tak budu řešit nejen obličej, ale i tělo,“ dodala herečka.

Lehčí problém měla Petra Svoboda. „V létě moje pleť dostala zabrat, protože buď jsem byla na sluníčku u moře, nebo jsem cestovala, anebo jsem byla v práci, kde ta pleť dostává zabrat zase trochu jiným způsobem. Cítila jsem, že potřebuje trochu pomoct, nějak neinvazivně, aby se dala dohromady. Ze sluníčka se mi například vytvořily pigmentové skvrny a pleť je taky vysušená,“ přiznala.

Zásah do pleti, který podstoupily, byl šetrný, tak se dámy nemusely obávat nějakých komplikací. „Jde o zákrok Yes Care, což je speciální metoda, kterou jsme vyvinuli pro pravidelné udržování pleti bez jehel a bez intenzivního podráždění pokožky. Jedná se o intenzivní neinvazivní ošetření pleti ve 4 krocích, kombinace neinvazivního ošetření a zapravení účinných vyživujících látek, které uspokojí vše, co pleť potřebuje,“ vysvětlila lékařka kliniky Yes Visage MUDr. Tereza Gabryšová. ■