Z Angeliny Jolie je kvůli nové roli blondýna! Sluší jí tato změna?

Angelina je k nepoznání. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Poslední dobou o ní bylo slyšet především kvůli rozvodu s Bradem Pittem (54) a boji za lidská práva. Když už se Angelina vydala do světa filmu, postavila se jako režisérka za kameru. Její poslední počin First They Killed My Father měl premiéru loni. Na plátně se Angelina naposledy objevila v roce 2015, kdy si společně s Bradem zahráli ve filmu U moře, který také režírovala. Ani v jednom případě se diváci do kin nehrnuli.

Angelina na herectví naštěstí nezanevřela. Za sebou má natáčení pokračování pohádky Zloba - Královna černé magie. Momentálně svou filmografii v Hollywoodu rozšiřuje o snímek Come Away, který odkazuje na díla Peter Pan a Alenka v říši divů. Angelina při natáčení oblékla dobový kostým a nasadila blond paruku. Takhle by ji možná nepoznal ani Brad.

Slavná herečka se kvůli roli nezměnila poprvé. Blondýna byla už ve filmu Narušení, za který v roce 2000 získala Oscara, i v komedii Život nebo něco takového (2002). ■