Proč ženy podvádějí?

Muži jsou přelétaví, a co se týká žen tak těžko říkají ne. Ženy jsou svědomité a věrné. Tyto klasická klišé jsou v dnešní době všeobecně rozšířené, avšak nejsou zdaleka už tak aktuální a založené na pravdě. Ženy totiž dle dostupných průzkumů podvádějí stejně často, jako muži.

Pravdou je, že jejich důvody pro to, být nevěrné, jsou většinou jiné, než je tomu u mužů, a dávají si také mnohem větší pozor, aby se o jejich aférách pokud možno nikdo nedozvěděl. Jedno klišé pravdou je - a to, že se ženy při svých aférkách více citově vážou.

Ženy se nechávají vést svými pocity. Při svých milostných aférách nekalkulují. Často si nejsou jisté vlastní atraktivitou a touží po tom, cítit se žádané, což je přivede do náruče cizího muže. Zatímco u mužů je to spíše chuť prožít dobrodružství a “ulovit” něco nového.

Jinak než je tomu u většiny mužů, u žen jsou milostné aféry více než jen uspokojení jejich fyzických potřeb. Aféra je projevem revolty, užívají si pozornost, to že se mohou cítit žádané, a také vybočením ze stereotypu, které jim taková “bokovka” umožní. Rizikem může být to, že u nich většinou vzrůstá touha povýšit takovou aféru na regulérní vztah.

Také nesplněné sexuální fantazie a neuspokojivý sexuální život hrají často svoji roli. Děti, budování kariéry, první roky manželství - to všechno zprvu utužuje jejich vztah. Nakonec se ale často stává, že po letech převládne fádní rutina a každodenní stereotyp. To všechno nahrává potenciální milostné aféře s cizím mužem.

V těchto případech ženy, tak jak je pro ně typické, řeší příčinu a důvody pro to, že je milostná aféra přitahuje mnohem více než milostný život doma. Často zmiňovaná teze o tom, že dobře načasovaná nevěra může po letech oživit neuspokojivý manželský vztah, má tedy něco do sebe.

Je tedy podvádění až natolik špatné? Ideální stav pro ženu by byl, kdyby jí její partner sám dokázal dát to stejné vzrušení a uspokojení, které jí poskytuje její milostná aféra. Nevěra každopádně nemusí být zkázou jejího současného vztahu. Naopak, může to být klíčový moment pro to dát takovému vztahu nový impuls.

Pokud se často zanedbané a přepracované ženy rozhodnou vyhledat náruč některého z nápadníků, hledají cestu, která nenaruší jejich běžný život. S rozšířením online seznamování i ženy začaly hojně využívat specializovaných portálů, určených pro nezávazné seznamování

Je to jednoduché a elegantní řešení, jak kontaktovat partnera a dopřát si nezávazné rozptýlení bez obav, že náhodná aférka s kolegou zruinuje jejich civilní život. ■