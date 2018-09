Zradil ji kabátek! Lady Gaga ukázala snoubence, diamantový prsten i to, co nezakryly kalhotky

Lady Gaga Profimedia.cz

Lady Gaga (32) je velmi vytížená propagováním nového filmu Zrodila se hvězda , v němž si zahrála hlavní roli po boku Bradleyho Coopera. Zavítala na premiéru i do Londýna, kde byla viděna, jak opouští hotel po boku snoubence Christiana Carina.

V koženém kabátku vypadala jako opravdová filmová hvězda, dokonce vystavila na odiv i zásnubní prsten s obřím diamantem. Bohužel to nebylo to jediné, co ukázala. Trochu ji totiž zradil outfit a zpěvačce vykoukla i část ohanbí. Černé kalhotky totiž nezakryly úplně vše.

Toho okamžitě využili pohotoví fotografové a trapas byl na světě. Gaga ovšem zachovala kamennou tvář a věnovala se dál svému snoubenci, na jehož žádost o ruku řekla ano letos v létě. Opravdu ji nic nerozhodí! ■