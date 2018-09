Orlando Bloom a Katy Perry vyrazili jako pár poprvé po dvou letech na červený koberec. Myslí to spolu tentokrát vážně?

Orlando Bloom s Katy Perry Profimedia.cz

Po dvou letech, co spolu ve vztahu byli a nebyli , se zpěvačka Katy Perry (33) a herec Orlando Bloom (41) konečně objevili společně na oficiální akci. Jako pár dorazili na charitativní akci Gala For The Global Ocean pořádané v Monaku. A nutno podotknout, že vypadali božsky.

Že jsou tihle dva spolu, nikoho nepřekvapilo. Jsou totiž téměř nerozluční, i když na akcích se spolu neobjevovali a o svém vztahu téměř nemluvili, kromě společné návštěvy papeže. Po nekonečné sérii rozchodů to ale nakonec vypadá, že to spolu opravdu myslí vážně. A podle zdrojů webu Hollywoodlife se oběma ve vztahu daří dobře.

„Orlando se má skvěle. Tohle byl pro jeho vztah s Katy dobrý rok. Jako by se potřebovali rozejít, aby to takhle bylo. Orlando je z jejich společného života velmi nadšený a vypadá to, že by je opravdu mohla čekat společná budoucnost,“ svěřil se zdroj z hercova okolí. Že bychom slyšeli v dálce znít svatební zvony? Uvidíme. ■