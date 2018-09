Zpověď Jiřího Menzela: Smrti se nebojím. Mám jen strach, aby to nebylo dlouhý umírání

Jiří Menzel s dětmi Foto: Facebook O. Menzelové

„Smrti se nebojím. Až budu cítit, že jsem špatný, tak chci umřít. Nechci být na obtíž. A nechci pohřeb. Mám jenom strach, aby to nebylo dlouhý, blbý umírání,“ svěřil se v rozhovoru s Milošem Zapletalem pro knihu Nesmrtelní, aniž by věděl, že zanedlouho zkolabuje a skončí na dlouho na lůžku.

Dokonce se svěřil s tím, co by mělo následovat po jeho smrti. „Pak bych rád, aby ten popel jednou moje žena odvezla do Španělska, kam jezdíme každé prázdniny, a aby ho tam rozsypala. Máme to místo moc rádi a vlastně tam budu s holkama pořád,“ vyslovil své přání.

Přiznal tehdy také, že si stáří užívá a má stále dobrou náladu. „Na jednu stranu mě sice štve, že jsem tak starej, ale na druhou jsem vlastně rád, že jsem starej. Vždyť já se mám tak dobře, že si vlastně to stáří závidím," doplnil s tím, že je stáří dobré v tom, že vám z hlavy „vygumuje“ špatné věci.

Jednoho se ale oscarový režisér bál. „Nejhorší je, když vám odejde tělo, a neodejde mozek. To radši, ať odejde mozek,“ doplnil pro knihu s podtitulem Slavní mladí staříci, kde autor vyzpovídal i další hvězdy jako Zdeňka Svěráka (82), Karla Gotta (79), Jiřinu Bohdalovou (87) nebo Jiřího Suchého (86). ■