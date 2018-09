Kazuhisa Uekusa už to před československým Talentem zkoušel v tom britském. Profimedia.cz

Japonský exhibicionista to už zkoušel v britském Talentu. Svými dovednostmi zaujal i Jandovou, Mórovou, Slávika a Prachaře v československé verzi. A co vlastně tento podivín umí? Strhává ze svého obnaženého těla kousky látky, na nichž je postavené nejrůznější nádobí. Že to není žádná věda? Zkuste si to sami…

V Talentu Kazuhisa Uekusa postoupil do dalšího výběru a už by si měl připravovat neokoukané triky. Na svém instagramovém profilu například přirození halí jen roztočenými spinnery.

Kazuhisa Uekusa předvedl další trik. ■