Má základní vzdělání a je nezaměstnaná: Porota Talentu k Veronice vzhlížela jako k budoucí popové hvězdě

Veronika Bauerová Video: archiv FTV Prima

„Můj sen je být zpěvačkou, chci se tím živit. Skončila jsem základku a pak jenom jeden další rok jsem chodila na střední. Rodiče chtěli, abych chodila do školy, ale já jsem nechtěla chodit do školy, protože mě to nebavilo,“ prozradila Veronika, jejíž nástup na pódium byl rozpačitý. Na obecenstvo tato sedmnáctiletá Slovenka očividně není zvyklá.

Veronika sáhla rovnou po písni, na níž si drtivá většina soutěžících zlomila vaz. I Will Always Love You z repertoáru Whitney Houston je jen pro profíky. A Veronika mezi ně patří, i když je teprve na počátku kariéry.

„Ty máš talent. Ber to tak, že ten talent ti byl věnovaný úplně zadarmo. Zvedni p*del a začni na sobě makat,“ povzbudila ji Marta Jandová, jíž se při jejím zpěvu nahrnuly slzy do očí. O této talentované holce určitě ještě uslyšíme. ■