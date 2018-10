Eva se ve Výměně manželek rozplakala: Šokovalo ji, jakou hrůzu otec z druhé rodiny způsobil v opilosti

Evu Petrovy řeči rozplakaly. Video: archiv TV Nova

Zatímco Eliška v dočasné domácnosti vyprávěla o tom, jak bouřlivý mají s Petrem vztah, Eva se od jejího partnera dozvěděla informace, které jí vehnaly slzy do očí.

Už víme, že v Jesenici u Rakovníka se nejde pro ránu daleko. Nyní vyšlo najevo, že Petr žije s obrovským traumatem. Náhradní manželce vyprávěl o tom, jak seděl za mřížemi kvůli autonehodě, kterou zavinil. Kriminál mu připomněla její polévka.

„Jsem chlastal, prý jsem měl 4,5 promile. Už je to vyřešené, akorát musím platit pokutu, odškodnění,“ lezlo z Petra jako z chlupaté deky. Eva se později dozvěděla, že v minulosti způsobil smrt osmnáctiletého kamaráda. „Já jsem se to dozvěděl až po třech dnech v kómatu. Znal jsem ho odmalička,“ vyprávěl otec dvou malých synů o incidentu, který se odehrál před osmi let.

„Tohle mě dostalo. Myslela jsem, že blbeček jel ze zábavy a sjel do příkopu, ale nebavili jsme se o tom, že by tam někdo umřel. O tom se nedá mluvit, když si představím, že moje dítě někam jede s takovým floutkem a zabije se,“ rozplakala se Eva. ■