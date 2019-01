Zavzpomínejte na 6 slavných: Rok 2018 byl poslední pro královnu soulu, otce slavného klanu i herce z peprného filmu

Zemřeli v roce 2018 Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Aretha Franklin (✝76) Slavná americká diva s proslavila písní I Say a Little Prayer a byla označovaná za královnu soulu. Aretha bojovala s rakovinou slinivky, která se jí stala osudnou. Naposledy se fanouškům ukázala loni v listopadu na koncertě Eltona Johna.

Burt Reynolds (✝82)

Hollywoodský herec podlehl srdečnímu infarktu. Burt Reynolds, pro něhož byl charakteristický knír, během své kariéry odmítl role Jamese Bonda i Hana Sola ve Star Wars. Největšího uznání se dočkal díky filmu Hříšné noci ze zákulisí porno průmyslu. Dočkal se za něj Zlatého glóbu i oscarové nominace.

Joe Jackson (✝89)

Rakovina slinivky byla příčinou smrti Joea Jacksona, který zemřel devět let po svém slavném synovi Michaelu Jacksonovi. Joe měl pověst tyrana a přísného manažera, ale jedna věc se mu upřít nedá. Svět je mu vděčný za to, že do hudební branže přivedl Michaela a jeho sourozence.

Stan Lee (✝95)

Opravdu úctyhodného věku se dožil muž stojící za úspěchem komiksů z vydavatelství Marvel. Stan Lee, který je „otcem“ Spider-Mana, Iron Mana či Thora, skonal v 95 letech. Ikonický stařík si ve filmových adaptacích komiksů z Marvelu vždy střihl malou roli.

Emma Chambers (✝53)

Život herečky, která si ve filmu Notting Hill zahrála sestru Hugha Granta, ukončil infarkt. Emma trpěla astmatickými záchvaty a alergickými reakcemi. V Británii byla známá také díky seriálu Vicar of Dibley.

Margot Kidder (✝69)

Představitelka Lois z filmů o Supermanovi skonala letos v květnu. Předpokládalo se, že zemřela ve spánku, ale následná pitva prokázala, že se předávkovala léky a alkoholem. ■