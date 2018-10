Al Pacino (78) si libuje ve výrazně mladších ženách. Randí s herečkou, která by mohla být jeho vnučkou

Al Pacino se svou novou známostí. Profimedia.cz

Podle Page Six se pár vídá už několik měsíců a zpočátku svůj vztah držel v tajnosti. Dohan je nyní plně vytížená natáčením filmu Once Upon A Time In Hollywood s Leonardem DiCapriem (43) a Bradem Pittem pod taktovkou režiséra Tarantina.

Pacino má, jak je známo, velkou slabost pro mladší ženy. Před Dohan byl ve vztahu s argentinskou herečkou jménem Lucila Sola (42). Sola je také mimo jiné matkou DiCapriovy současné přítelkyně Camily Morrone (21), kterou Pacino vychovával. Ach, jak je ten Hollywood malý. ■