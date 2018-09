Krásná Miss Universe zachránila vztah se svým sportovcem: Oba ukázali sexy těla v plavkách

Olivia a Danny se opět vystavují na pláži. Profimedia.cz

Letos na jaře se držitelka titulu Miss Universe 2012 rozešla s přítelem Dannym Amendolou. Jejich láska ale zcela nevyprchala a atraktivní pár to dal opět dohromady.

Krásná Olivia Culpo (26) má opět na pláži společnost. Doprovází ji urostlý hráč amerického fotbalu. Několikaměsíční pauza jim prospěla, opět je z nich zamilovaný páreček. Byla by velká škoda tyto dvě celebrity s dokonalými těly nevídat pohromadě.

Olivia a Danny si společně užívali odpočinek na pláži v Miami. Modelka, která v minulosti randila se zpěvákem Nickem Jonasem, vystavila sexy postavičku v bílých bikinách. Vedle staronového přítele ji nejspíš pánové příliš mlsně neokukovali. Statný sportovec by si s nimi hravě poradil.

„Je mi teprve 26 let. Děti pro mě zatím nejsou prioritou. Jsem zadaná, ale příliš bych to nerozebírala. Chci se co nejvíce soustředit na práci,“ řekla nedávno Olivia. ■