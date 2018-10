Jejich láska stále kvete: Takhle se krásná Nikol Švantnerová tulila ke svému příteli

Nikol Švantnerová se stále vznáší na obláčku zamilovanosti. Foto: Super.cz/Instagram N. Švantnerové, Michaela Feuereislová

To, že je jejich láska opravdová a stálá, modelka potvrdila zamilovanou fotkou na svém Instagramu. „Občas sejdeme z cesty a je fajn, když vám někdo podá pomocnou ruku, když je tu pro vás v dobrém i ve zlém, snáší vaše výkyvy nálad a všechny ty výlevy. Na Instagramu vidíme jen to hezké, samé dárečky, gesta, luxusní večeře a dovolené, ale o tom to vůbec není, časem si člověk uvědomí, že tohle není realita, že jsou ve vztahu mnohem důležitější věci a že je jedno, kde jste, ale důležité je, s kým a že v tom druhém nemáte pouze partnera, ale nejlepšího přítele,“ napsala krásná brunetka.

V létě Nikol trávila chvíle plné romantiky na karlovarském festivalu, kde o svém fotbalistovi jenom básnila. Zda zamilovaná dvojice plánuje svatbu, zatím zůstává obestřeno tajemstvím. ■