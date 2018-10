Tenhle Muž roku už není k mání: Fešák si pro svatbu se svalnatou blondýnkou vybral řecký ostrov

Muž roku 2015 Jakub Kraus se dnes oženil. Foto: instagram J.Krause

S dlouhovlasou svalnatou blondýnkou Evou mají společný zájem o sport a zdravou výživu a klape jim to už sedm let. Kubovi ale docela dlouho trvalo, než se rozhoupal a Evu požádal o ruku. Nicméně se postaral o to, aby na svatbu měli vzpomínky až do konce života, na přípravách si dali záležet.

Společně s partou přátel, tedy se svatebními hosty, vyrazili na řecký ostrov Santorini, kde se rozhodli svatbu uspořádat. "Každým dnem tě miluju víc a víc, nemůžu se dočkat, až se staneš mou ženou," postoval zamilovaný Jakub před pár dny. Ale samozřejmě se dočkal a teď už jsou Jakub s Evou svoji. ■