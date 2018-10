Víc než Viewegh v sukních: Tahle zrzavá spisovatelka vychovává 2 malé děti, vydala 5. román a v kinech má i film

Radka Třeštíková (vpravo) je jednou z nejůspěšnější současných českých spisovatelek Super.cz

"Je to teď pro mě taková emocionální bouře. Trému jsem měla z obojího. Užívám si to, ale zároveň se těším, až bude zase klid," svěřila nám Radka na filmové premiéře, která proběhla jen pár dní po vydání její poslední knihy Veselí. K psaní scénáře ji oslovil režisér Rudolf Havlík. "Chtěl, abych mu s tím pomohla, protože potřeboval ženský pohled na věc," upřesnila.

Má samozřejmě ambici vytvořit film i podle některé ze svých vlastních knih, nikoli jen tvořit na objednávku. "Doufám, že to jednou dopadne, cestičku si pomalu vyšlapáváme. Doufám, že filmy podle mých knih dopadnou, ale radši nebudu nic předjímat. Jednání už dlouho probíhají, ale různě se to komplikuje, tak radši nechci nic říkat dopředu," vysvětlila Radka.

Jak ale všechno vedle péče o své hyperaktivní potomky zvládá? "Teď už je to dobré, protože chodí do školky, takže ta otázka je skoro bezpředmětná. Spousta maminek letí ráno do školky, pak na půl osmou do práce a odpoledne je čeká další úprk do školky. Takže já jsem v pohodě, teď už mám klid i čas. Dřív to bylo horší, ale zase to pro mě byla taková terapie najít si čas a někam se před dětmi na chvíli, aspoň ve skrytu duše, uklidit a psát," přiznala. ■