Těhotná hvězda Instagramu se rozešla s otcem svého dítěte: Byla jsem zamilovaná a slepá, říká

Aneta Mikšíčková se rozešla s otcem očekávaného dítěte. Herminapress

„Od manžela jsem odcházela bláznivě zamilovaná, neviděla jsem a neslyšela. Ignorovala jsem všechny signály. Otěhotněla jsem, nebylo to plánované, ale partner si miminko přál. A nyní jsem se dozvěděla věci, které by položily na lopatky každou ženu, zvlášť těhotnou,“ řekla Super.cz Aneta.

Hvězda Instagramu se dozvěděla, že ve hře byly i další ženy, kterým měl její partner psát, kontaktovat je. A to během jejího těhotenství i před ním.

„Snáším to vlivem hormonálního zatížení hůř, než by to snášela většina žen. Prožívám peklo na zemi, hrozně to bolí. Přeju mu štěstí, rozhodla jsem se z vlastní hrdosti odejít, nesetrvat ve vztahu. Nejvíc mě bolí, že to všichni věděli a nikdo mi nic neřekl,“ dodala Aneta.

Podnikatel František po jejím boku nahradil manžela Petra, za kterého byla před rozchodem provdaná sedm měsíců. ■