10 fotek Martiny Gavriely: Od blonďaté sexbomby a moderátorky pořadu s Gottovou po nastávající trojnásobnou maminu

Martina Gavriely v proměnách času Foto: Super.cz/Martin Buček,Profimedia.cz, Michaela Feuereislová

Z prvního manželství už má syna Antonia (15) a dceru Jessicu (17). Martina se do povědomí širší veřejnosti dostala coby žhavá Playmate a modelka. Se statusem sexbomby se před sedmi lety stala moderátorkou VIP zpráv, kterými tehdy provázela i Ivana Gottová.

Později se Martina ze světa šoubyznysu stáhla a nebylo o ní moc slyšet. Až v poslední době se několikrát objevila ve společnosti a všechny překvapila svým těhotenstvím. Miminko si s přítelem moc přála a dlouho jim nebylo přáno.

Loni v pokročilém stadiu těhotenství dokonce potratila, což se jí bohužel stalo už ve dvaceti letech. Co se týče svatby, zatím se do ní moc nehrne. „Já se vdávat nechci. Zasnoubili jsme se a stačí to. Vztah máme hezký, trvá osmým rokem, nechci, aby se to pokazilo. Třeba k tomu dojde, ale momentálně to v plánu není," nechala se nedávno slyšet bývalá Playmate. Jak šel čas s Martinou Gavriely, si připomeňte v galerii. ■