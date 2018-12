7 kousků z šatníku slavné macandy: Takhle se obléká korpulentní modelka, která z obezity udělala svou přednost

Tess určitě nepřehlédnete... Profimedia.cz

Dámy s kily navíc úspěšně pronikly do světa modelingu. V případě Tess Holliday (33) by se kila navíc dala počítat po desítkách. Dietologové při pohledu na ni šílí, přesto slaví úspěch v kampaních a na sociálních sítích.

Korpulentní Američanka neprožila idylické dětství. Poznamenal ji rozchod rodičů a když byla její matka paralyzována po postřelení milencem do hlavy, s bratrem skončili v péči babičky. Tess měla navíc od dětství sklony k tloustnutí a ve škole čelila šikaně.

Když jí bylo 15 let, sebrala odvahu a vyrazila do agentury hledající plus size modelky. Tess však byla i v této kategorii pořádné sousto. Při své výšce 165 centimetrů byla až příliš rozložitá. Vydělávala si jako maskérka i recepční na dentální klinice, ale svého snu se nevzdala.

Ve 20 letech porodila prvního syna a její kypré křivky se konečně dočkaly uznání. Modelčina váha se pohybuje kolem 130 kilogramů, což rozhodně neodpovídá zdravému standardu. Tess je ale se svými proporcemi spokojená a nedbá varování, že zatěžuje organismus. Má manžela, dva syny, dostatek pracovních nabídek a 1,7 miliónu fanoušků na Instagramu, takže jí ke štěstí nic nechybí. V galerii se můžete podívat, jak se obézní modelka obléká. ■