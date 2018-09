Karel Gott zavzpomínal na svatbu s Ivanou: Co ho před 10 lety v USA přimělo k náhlému rozhodnutí?

Karel Gott se nechal zvěčnit v knihovně. Foto: Prima ZOOM

Svou sbírku Slavíků sice letos nerozšíří, ale to Karla Gotta (79) určitě netrápí. Na domácí scéně to dotáhl na absolutní vrchol a posbíral více trofejí než jakýkoliv jiný interpret. A nyní se Mistr představuje na snímcích, které nafotil v teologickém sále Strahovského kláštera.

Karel zpívá už přes půl století a v nahrávacích studiích zaznamenal technologický pokrok, díky němuž je snadné upravit jakékoliv hlasové nedostatky. Zásahům se ale brání. „Když mi poprvé řekli ve studiu: Nic neopravuj, my už to srovnáme, připadalo mi to tehdy až ponižující. Řemeslně mě to uráželo. Abych měl z výsledného záznamu dobrý pocit, nemůže tam být cítit technický zásah. Takže i přes moderní technologii si i dnes píseň raději znovu přezpívám,“ prozradil magazínu Prima ZOOM.

Mistr se rozpovídal také o své manželce Ivaně, s níž před deseti lety vstoupil do manželství v americkém Las Vegas. „Jeden večer jsme se procházeli, zastavili se u nasvícené věhlasné kaple, kde se ženilo a vdávalo mnoho slavných lidí. A já jsem tenkrát Ivaně spontánně řekl: „To by byla romantická svatba, kdybychom se vzali právě tady.“ Koukala na mě a byla mile překvapená. To byla také intuice, protože už tenkrát mi bylo jasné, že je to ta pravá,“ zavzpomínal Gott na výjimečný den.

V paměti se zpěvák dostal až ke svému dětství, kdy prožil velké drama. „Zážitek, na který nikdy nezapomenu, se stal za druhé světové války, když při bombardování Plzně dostal zásah i náš dům. Tři dny a tři noci nás vyhrabávali ze sutin,“ vrátil se v myšlenkách do minulosti Karel. Své vzpomínky zhodnotí i v knize, rozhodl se sepsat paměti. ■