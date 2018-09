Klusovi na dovolené: V exotickém ráji manželům schází intimní chvilky jen ve dvou

Tomáš Klus se svou manželkou a třemi dětmi tráví dovolenou v karavanu. Herminapress

Společně strávený čas si užívají na maximum, chybí jim ale intimní chvilky ve dvou, které jim stísněný prostor, sdílený se třemi dětmi, neumožní. „Lásko. Až naše děti budou v pubertě a nebude je zajímat jezdit s rodiči na dovolenou, pojedeme světem v podobném karavánku tomuhle. Budeme spát, snídat oběd a dělat všechny ty věci, které teď dělat nejdou,“ posteskla si Tamara Klusová (30) na Instagramu.

Vzápětí ale dodala, že by přesto za nic na světě neměnila. „Nám to nevadí, protože život po boku našich tří krakenků stejně nic nepředčí. I když někdy máme chuť utéct hodně daleko a máme pocit, že nám praskne hlava, není krásnějšího života než života tady a teď,“ svěřila se zpěvákova manželka, která cestování v karavanu vytkla jen to, že mají děti rozhozený spánkový režim.

Se svými pocity se na sociální síti svěřil i Tomáš. „Je to jízda, protože je nás na ten malej prostor hodně. Pořád někdo něco chce a někde něco trousí, máme svůj svět pod lupou. Ale není nad něj,“ napsal pro změnu zpěvák.