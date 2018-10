Mahulena Bočanová řekla stop alkoholu a je z ní abstinentka! Už dva měsíce nepije

Mahulena Bočanová přestala pít. Super.cz

"Dala jsem si lhůtu, že už nikdy nezačnu. Jsem bulteriér, mám pevnou vůli. Když se zatnu, tak vydržím. Musím říct, že mi to nechybí. Líp se mi vstává, nebolí mě hlava, mám víc energie, peněz. V padesáti letech, když si dáš pauzu, tak to není ke škodě věci," vysvětluje.

V restauracích jí sklenička alkoholu prý také nechybí. "Piju nealkoholický pivo, nealko aperoly. Když si představím, že vinea je víno, tak mi to chutná jako víno. Bydlím za Prahou, nemusím utrácet peníze za taxíky. Je to fajn. Já vlastně nevím, proč mě to napadlo tak pozdě," dodala s úsměvem ve své oblíbené restauraci. ■