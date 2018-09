5 filmových Jokerů: Jak si s rolí psychopata poradí nově vybraný Joaquin Phoenix?

Postava Jokera na filmovém plátně ožije brzy znovu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Romerův velmi důstojný výkon však v roce 1989 zazdil Jack Nicholson (81), kterému role maniaka padla jako ulitá. Po něm si na roli bláznivého klauna dlouho nikdo netroufl a příležitost znovu ožít na filmovém plátně dostala postava až díky herci Heathu Ledgerovi (✝28).

Ledger nejen že předvedl nepřekonatelný výkon, za který posmrtně získal Oscara, ale zároveň se údajně do role vžil natolik, že přispěla k jeho psychickým potížím, které se mu staly osudnými. Po Ledgerově výkonu se až v roce 2016 role Jokera zhostil Jared Leto (46), a to ve filmu Sebevražedný oddíl.

Leto bohužel ve snímku nedostal moc příležitost předvést, co umí, a mnozí jej dokonce kritizovali. Na jeho obranu je třeba podotknout, že po Ledgerově oscarovém výkonu bude kritizován patrně každý. Jak se s rolí Jokera popere nově zvolený Joaquin Phoenix (43), bude přinejmenším zábavné sledovat.

Ten se má jako Joker objevit v kinech už v příštím roce, a to ve filmu, který pojednává o původu samotného klauna a ukáže divákům tuto narušenou postavu údajně i v jiném světle. Nevíme, jak vy, ale my už se nemůžeme dočkat. Mezitím se můžete podívat v naší galerii, jak se postava Jokera během let proměnila. ■