Orgie z dob totality: Takhle bude v novém filmu vypadat Štěpánek z Básníků

Pavel Kříž hraje ve filmu se zahraničními hvězdami. Foto: archiv Bioscop

Příběh filmu Pražské orgie nás zavede do Prahy poloviny 70. let, kam přijíždí slavný americký spisovatel, aby odvezl rukopis povídek napsaných v jazyce jidiš, jejichž autor byl zavražděn nacisty. Při hledání pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Spisovatel se stane divákem i účastníkem dekadentního představení plného zmařených snů.

Spisovatel Philip Roth vycházel při psaní novely Pražské orgie z vlastních zážitků. V 70. letech do Prahy jezdil a setkával se s českými zakázanými autory – Kunderou, Klímou, a Vaculíkem. V roce 1976 odmítli komunisté Rotha do Československa pustit, vrátil se až v roce 1990. Letos v březnu Philip Roth ve věku 85 let zemřel.

Irena Pavlásková získala práva na zfilmování Pražských orgií před pěti lety. Osobně se s Rothem setkala v jeho domě v Connecticutu. „Chtěl vědět, jaký mám k tématu knihy vztah, jak jsem vnímala totalitu, už předtím si vyžádal moje filmy. Po tříhodinovém povídání mi řekl: Já vám ta práva dám! Než jsem se vrátila do Prahy, byl už v e-mailu návrh smlouvy od agenta pana Rotha. Bylo to skutečně bleskové a unikátní," vyprávěla režisérka.

„Je mi nesmírně líto, že pan Roth odešel, hluboce se mě to dotklo. Zavazuje mě to ještě víc k dobrému filmovému výsledku. Philip Roth se těšil, že přijede na premiéru, a já mám trochu pocit viny, že jsem nesehnala finance rychleji, aby se toho dožil,“ dodala Pavlásková, která do Pražských orgií obsadila Pavla Kříže, Kláru Issovou, Jiřího Havelku, Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského nebo Petra Vondráčka. ■