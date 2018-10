Kromě prsou, která se jí nevejdou do dlaní, je prý přírodní. Blondýnka vážící 39 kilo chce být další Barbie

Julia Kriger Profimedia.cz

Julii k populární panence s výraznými proporcemi přirovnávají už od školních let. „Nepřekvapilo mě to, protože to znamená být upravená a mít symetrický obličej,“ míní. Co ji naopak překvapuje, je to, že všichni řeší její oči. „Podle mě jsou normální,“ říká o svých velkých modrých kukadlech. Ta si prý v minulosti zvětšovala, tedy opticky, pomocí speciálních čoček, dnes už to prý nedělá.

Jediná plastika, k níž se přiznala, je zvětšení prsou na velikost D. „Můžu nosit šaty, které vypadají lépe bez spodního prádla, a je to prostě hezké,“ říká žena, jež dle informací na sociální síti váží pouhých 39 kilo. To je jediný číselný údaj, který uvádí. O jejím věku kolují pouze dohady. Údajně měla prohlásit, že věk nezmiňuje z toho důvodu, že si jej zkrátka nepamatuje... ■